Il leader del Rassemblement National all'esposizione a Villepinte

Il leader del Rassemblement National, Jordan Bardella, che aspira a diventare primo ministro alle prossime elezioni parlamentari francesi, ha parlato della sua posizione in merito alla guerra in Ucraina, a margine della sua visita alla fiera delle armi Eurosatory a Villepinte, fuori Parigi: “L’ho detto, ho condannato senza la minima ambiguità la violazione della sovranità territoriale dell’Ucraina. E la mia posizione non è cambiata. È quella di sostenere l’Ucraina, con un contributo di equipaggiamento di difesa, munizioni, supporto logistico, armi operative e di difesa per consentire all’Ucraina di proteggersi, di tenere il fronte e allo stesso tempo di evitare qualsiasi rischio di escalation con la Russia”.

“Sono contrario, a differenza del Presidente della Repubblica, all’invio di truppe e all’invio di soldati francesi in Ucraina, perché credo che la maggioranza dei francesi sia contraria a questa decisione”, ha aggiunto Bardella.

