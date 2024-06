Secondo il Centro nazionale saudita di meteorologia, le temperature hanno raggiunto i 47 gradi

Centinaia di persone sono morte durante il tradizionale pellegrinaggio Hajj di quest’anno in Arabia Saudita. Riad non ha commentato il bilancio delle vittime nel caldo durante il pellegrinaggio, richiesto a ogni musulmano abile una volta nella vita, tuttavia, centinaia di persone si erano messe in fila presso il complesso di emergenza nel quartiere di Al-Muaisem alla Mecca, cercando di ottenere informazioni sui loro familiari scomparsi. Un elenco circolante online suggerisce che almeno 550 persone siano morte durante i cinque giorni dell’Hajj. Un medico che ha parlato con l’Associated Press in condizione di anonimato per discutere informazioni non rilasciate pubblicamente dal governo ha affermato che i nomi elencati sembravano autentici. Il medico e un altro funzionario, anch’egli rimasto anonimo, hanno affermato di ritenere che nella struttura si trovassero almeno 600 corpi. L’elenco non offriva alcuna causa di morte.

Secondo il Centro nazionale saudita di meteorologia, le temperature hanno raggiunto i 47 gradi Celsius alla Mecca e nei luoghi sacri dentro e intorno alla città. I presenti hanno visto alcune persone svenire mentre tentavano di compiere la simbolica lapidazione del diavolo, Altri, tra cui molti egiziani, hanno perso le tracce dei loro cari a causa del caldo e della folla. Secondo le autorità saudite oltre 1,83 milioni di musulmani hanno effettuato l’Hajj nel 2024, inclusi più di 1,6 milioni di pellegrini provenienti da 22 paesi e circa 222mila cittadini e residenti sauditi.

