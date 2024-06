Il governo chiede l'aiuto immediato delle istituzioni federali, evacuate migliaia di persone

Il governatore del New Mexico ha dichiarato lo stato di emergenza per gli incendi che stanno bruciando interi villaggi. Migliaia di persone stanno evacuando le loro abitazioni nelle zone a rischio: le fiamme hanno già distrutto almeno 500 strutture e continuano ad avanzare tra le montagne di Ruidoso, nel sud del New Mexico. Il governatore Michelle Lujan Grisham ha dichiarato che le fiamme in rapido movimento hanno reso troppo pericoloso per le autorità avvicinarsi abbastanza per una valutazione accurata e ha chiesto l’intervento immediato dello Stato.

