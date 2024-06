I vigili del fuoco sono intervenuti per cercare di spegnere il rogo che ha distrutto l'edificio

Un maxi incendio è scoppiato in un magazzino di forniture edili nel West Side di Chicago, Stati Uniti. I vigili del fuoco sono intervenuti per cercare di spegnere le fiamme che hanno distrutto l’edificio. Le immagini mostrano delle enormi colonne di fumo nero sollevarsi in cielo ed estendersi su tutto il quartiere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata