Tre adolescenti sono stati fermati per stupro aggravato e violenza sessuale aggravata

A Courbevoie, in Francia, è stata aperta un’inchiesta dopo la denuncia presentata da una dodicenne. Lo riportano i media francesi, secondo cui tre adolescenti, fra i 12 e i 13 anni, sono stati sottoposti a fermo. Le accuse sono di stupro aggravato, violenza sessuale aggravata, tentata estorsione, aggressione all’intimità della vita privata e minaccia di morte.

La giovanissima di Courbevoie ha raccontato di essere andata sabato scorso in piazza Henri Regnault nella cittadina del dipartimento dell’Hauts-de-Seine con un’amica quando tre adolescenti, tra cui il suo ex fidanzato, anche lui di 12 anni, l’avrebbero portata in un hangar abbandonato. Lì i tre adolescenti l’avrebbero picchiata e le avrebbero rivolto insulti antisemiti per poi abusare di lei.

I presunti reati di violenza e ingiurie sono “aggravati dalla loro commissione a causa dell’appartenenza religiosa della vittima”, ha fatto sapere il pubblico ministero, che ha chiesto la custodia cautelare degli indagati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata