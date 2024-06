La cerimonia per festeggiare il compleanno del re risale al diciassettesimo secolo

Tre mesi dopo aver ricevuto la diagnosi di cancro, la principessa del Galles, Kate Middleton, è tornata ad apparire in pubblico in occasione della parata ‘Trooping the Colour’, la tradizionale cerimonia militare britannica che celebra il compleanno del re del Regno Unito. Ma in cosa consiste questa cerimonia, e perché si celebra a giugno anche se il compleanno di Re Carlo è a novembre? Ecco la storia della parata ‘Trooping the Colour’.

Che cos’è la parata ‘Trooping the Colour’

L’origine storica della tradizione risale al diciassettesimo secolo, a 460 anni fa: all’interno di questa cerimonia i reggimenti dell’esercito britannico sfilavano con le loro bandiere (i ‘colori’ appunto), davanti al re, in modo da essere riconosciuti dagli altri soldati sul campo di battaglia. Oggi, però, la parata è principalmente conosciuta come la celebrazione del compleanno ufficiale del sovrano britannico. Però, in una delle tante particolarità della monarchia britannica, il 15 giugno non è il giorno in cui effettivamente è nato Re Carlo. La scelta di festeggiare il compleanno del re a giugno risale al 1700, quando Re Giorgio II (che era nato a ottobre) decise che sarebbe stato meglio fissare la parata il secondo sabato di giugno, nella speranza di trovare un migliore tempo atmosferico. Quest’anno, però, Carlo non è stato fortunato: Londra è stata colpita da una forte pioggia. La cerimonia coinvolge oltre 1.400 soldati in uniforme, 200 cavalli e 400 musicisti. Parte da Buckingham Palace, prosegue lungo The Mall fino a Horse Guards Parade, e poi ritorna. Oltre alla parata principale, vi è anche un’esibizione aerea della Royal Air Force, con aerei che sorvolano Buckingham Palace. Il sovrano britannico è al centro della parata, inizialmente a cavallo e più recentemente su una carrozza. La ‘Trooping the Colour’ è quindi una combinazione di cerimonia militare, celebrazione nazionale e spettacolo pubblico, che riflette la storia e la tradizione del Regno Unito.

