Deciso invece un nuovo rinvio da parte dei 27 Stati membri sul nuovo pacchetto di sanzioni

Gli ambasciatori dell’Ue, riuniti nel Coreper, hanno concordato in linea di principio i quadri negoziali per i negoziati di adesione all’Ue dell’Ucraina e della Moldova. Lo comunica la presidenza belga del Consiglio Ue, annunciando di voler convocare le prime conferenze intergovernative per il 25 giugno.

Altro rinvio dei 27 sul nuovo pacchetto di sanzioni

Gli ambasciatori non sono invece riusciti a trovare l’accordo sul 14esimo pacchetto di sanzioni alla Russia a causa dell’opposizione ribadita dall’Ungheria, che ha chiesto più tempo per analizzare le misure. Lo riferiscono fonti diplomatiche Ue, che aggiungono: “Il punto è stato rinviato e ci torneremo il prima possibile”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata