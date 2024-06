Gli Stati Uniti hanno annunciato l'invio di un altro sistema missilistico Patriot e hanno ampliato le sanzioni ai danni della Russia

IN AGGIORNAMENTO – Gli Stati Uniti hanno annunciato l’invio all’Ucraina di un altro sistema missilistico Patriot. La decisione, non ancora ufficiale, è stata riportata per la prima volta dal New York Times. Washington, inoltre, ha ampliato le sanzioni contro Mosca, prendendo di mira le aziende cinesi che contribuiscono a sostenere lo sforzo bellico in Ucraina e le istituzioni finanziarie straniere che continuano a operare con le entità russe sanzionate. Il Cremlino intanto attacca la Nato, accusandola di preparare un possibile scontro. “Sta aumentando il ruolo delle armi nucleari nella pianificazione militare, e quindi la Russia dovrà cercare misure per eliminare le minacce”, ha fatto sapere il vice ministro degli Esteri Alexander Grushko.

08:57 Kiev: “Russi hanno perso quasi mille uomini in un giorno”

Nell’ultimo giorno di combattimenti le forze russe avrebbero perso quasi 1000 uomini (980 per la precisione”, portando il totale a 522.810 militari russi. Lo riporta Rbc Ucraina, citando il consueto aggiornamento dello stato maggiore delle forze ucraine. Nello stesso lasso di tempo, Kiev avrebbe distrutto 17 carri armati, 34 sistemi di artiglieria usati dai russi e 33 droni.

08:37 Guterres: “Escalation sarebbe minaccia a sicurezza internazionale”

“Qualsiasi escalation rappresenta una minaccia diretta alla stabilità regionale e sicurezza internazionale. Abbiamo un disperato bisogno di una pace giusta e sostenibile, in linea con la Carta Onu, il diritto internazionale e le risoluzioni dell’Assemblea Generale, compreso il principio di integrità territoriale”. Così il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, in una intervista a ‘Repubblica’.

08:21 Sunak annuncerà aiuti per oltre 280 milioni di euro

In occasione del G7 il premier britannico Rishi Sunak è pronto ad annunciare un pacchetto di aiuti all’Ucraina da 240 milioni di sterline (più di 280 milioni di euro). Lo riporta Skye News Uk, spiegando che – secondo Downing Street – questo denaro verrà utilizzato per gli aiuti umanitari di emergenza e per ricostruire le infrastrutture energetiche critiche colpite dai bombardamenti russi, nonché per una ricostruzione più ampia. Lo stanziamento fa parte del più ampio pacchetto di aiuti militari, da 2,5 miliardi di euro, previsto per l’Ucraina quest’anno.

01:50 Mosca contro la Nato: “Tutto quello che sta facendo è preparare scontro”

“Tutto ciò che la Nato sta facendo oggi è preparare un possibile scontro con la Russia”. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Alexander Grushko in un’intervista a Izvestia. “La Nato sta aumentando il ruolo delle armi nucleari nella pianificazione militare, e quindi la Russia dovrà cercare misure per eliminare le minacce se i discorsi sullo spiegamento di tali armi in Polonia e in altri Paesi diventeranno piani concreti”, ha spiegato. “Le esercitazioni in corso indicano precisamente che ora tutti i concetti di sicurezza basati sulla cooperazione sono stati abbandonati e la Nato è tornata agli schemi di sicurezza della Guerra Fredda”, ha aggiunto.

