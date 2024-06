L'annuncio del ministro degli Esteri alla 'Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina' a Berlino

Antonio Tajani ha annunciato nuovi aiuti per Kiev. “Oggi voglio annunciare un nuovo pacchetto da 140 milioni di euro per gli interventi in sostegno alle infrastrutture in Ucraina, le ferrovie, l’agricoltura, la salute e lo sminamento”, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri durante il suo intervento alla ‘Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina’ a Berlino.

