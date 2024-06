Mercoledì, Michael Mosley si era allontanato dalla moglie per fare una passeggiata

La polizia ha dichiarato che il corpo del presentatore televisivo britannico Michael Mosley è stato ritrovato domenica mattina in Grecia, sull’isola di Symi. Un portavoce della polizia ha detto che il cadavere del giornalista della BBC è stato trovato su una costa rocciosa ed è stato individuato da una barca privata.

Mosley è scomparso mercoledì pomeriggio, dopo essersi allontano dalla moglie per fare una passeggiata. Il giornalista era noto fuori dal Regno Unito per il suo libro “The Fast Diet”, nel quale ha fatto conoscere al mondo la tecnica del digiuno intermittente, riducendo al minimo l’apporto calorico per due giorni alla settimana e mangiando in modo sano negli altri cinque.

