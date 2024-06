Non sono ancora chiari i motivi che hanno provocato il rogo

Un camion che trasportava gasolio ha preso fuoco venerdì a Desoto, in Texas. L’autista è rimasto illeso e non ci sono altri mezzi coinvolti. I pompieri hanno faticato per domare le fiamme. La zona residenziale dove è avvenuto l’incidente è stata evacuata. Non sono ancora chiari i motivi che hanno provocato il rogo.

