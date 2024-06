Il plantigrado si era appollaiato su un albero a Salt Lake City ed è stato riportato sulle montagne

Un orso nero di due anni è stato catturato a Salt Lake City, nello Utah, negli Stati Uniti, dopo che si era appollaiato su un albero rimanendovi successivamente intrappolato. Gli agenti della fauna selvatica gli hanno sparato dei dardi tranquillanti, al fine di sedarlo e farlo scivolare e cadere sulla strada sottostante. Gli agenti hanno provato a sistemare un camioncino sotto l’albero ma non sono riusciti a intervenire in tempo e l’orso ha impattato violentemente sull’asfalto, cadendo da circa 15 metri di altezza.

L’orso è comunque sopravvissuto alla caduta e la Division of Wildlife Resources dello Utah, dopo averlo catturato in una gabbia, lo ha visitato e gli ha applicato un collare gps. L’orso è stato poi ha rilasciato nel suo habitat, tra le montagne. Gli orsi neri – l’unica specie presente nello Utah – escono in genere dal letargo a metà marzo, ma sono raramente avvistati nelle città. Credit Utah Division Of Wildlife Resources

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata