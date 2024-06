E' accaduto a Kemerovo. Tra i feriti anche sette minori

Una persona è morta e almeno 108 sono rimaste ferite in un incidente frontale tra due tram nella città di Kemerovo, in Siberia, sulla Logovaya Highway. Sessanta dei feriti sono già stati dimessi, come ha dichiarato il sindaco Dimiry Anisimov su Telegram. Tra i feriti ci sono anche sette minori. Le autorità hanno aperto un’inchiesta sull’azienda del trasporto pubblico, dal momento che i tram viaggiavano in direzioni opposte ma sullo stesso binario.

