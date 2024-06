Soccorritori al lavoro tra i rottami: i feriti sono più di 20

È di almeno quattro morti e 23 feriti il bilancio dello scontro frontale fra un treno espresso notturno e un treno merci a Pardubice, in Repubblica Ceca. I numeri della tragedia confermati dal ministro dell’Interno Vít Rakušan, il quale ha precisato che nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. L’incidente avvenuto la scorsa notte a circa 100 chilometri a est di Praga. I soccorritori hanno detto che più di 300 passeggeri erano a bordo del treno ad alta velocità diretto alla città di Kosice, nella Slovacchia orientale. Non è stato possibile identificare immediatamente le vittime.

I conducenti di entrambi i treni sono sopravvissuti. Il corridoio di Pardubice, dove i treni si sono scontrati, è vitale per le ferrovie ceche. La compagnia ferroviaria statale ha affermato che la linea rimarrà chiusa per l’intera giornata “a causa dell’entità dell’incidente”.

