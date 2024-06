A seguire l'Irlanda venerdì e tutti gli altri nel finesettimana

Seggi aperti nei Paesi Bassi, che alle 7:30 sono stati i primi in Unione Europea a inaugurare le elezioni europee per il rinnovo del Parlamento europeo. I quattro giorni di tornata elettorale chiameranno alle urne 270 milioni di europei, da Lisbona a Kiev.

I Paesi Bassi sono gli unici in cui le operazioni si concluderanno in un unica giornata: i prossimi a votare saranno gli irlandesi, venerdì 7 giugno; a seguire i restanti 25 Paesi nel fine settimana. Gli olandesi sono chiamati a votare per 31 seggi disponibili dei 720 all’Eurocamera. Le urne resteranno aperte fino alle 21, quando sono attesi i primi exit poll. Il voto olandese arriva sei mesi dopo che il partito di ultradestra di Geert Wilders ha vinto le politiche nazionali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata