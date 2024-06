Blinken chiama Gallant: "Israele accetti proposta per tregua"

Nuova giornata di guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. Grandi novità sul fronte diplomatico, con l’Egitto che ha comunicato l’ok di Hamas alla proposta statunitense per la tregua a Gaza. Il Segretario di Stato Usa Blinken ha chiamato il ministro della Difesa di Tel Aviv, Gallant, per invitare Israele ad approvare anch’esso l’accordo. Diversi raid israeliani nella notte, secondo quanto riportato da al Jazeera, hanno intanto portato a 22 nuove vittime tra la popolazione palestinese. IN AGGIORNAMENTO

11:15 Gallant a Blinken: “Discusso alternativa a governo Hamas”

Il Ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha detto al Segretario di Stato americano Antony Blinken che Israele è determinato a smantellare Hamas e a trovare un’alternativa per governare Gaza. Lo riporta il Times of Israel citando un comunicato rilasciato dall’ufficio di Gallant dopo il colloquio telefonico con Blinken. “Nell’ambito di qualsiasi processo di sviluppo, il ministro Gallant ha sottolineato l’impegno di Israele a smantellare Hamas come autorità di governo e militare. A questo proposito, ha discusso la questione dell’identificazione e della possibilità di far emergere un’alternativa di governo locale”, si legge nel comunicato.

11:00 Egitto: “Da Hamas ok a proposta accordo Usa”

“Le dichiarazioni preliminari di Hamas indicano che ha accolto positivamente” la proposta di un accordo per la tregua in Medioriente presentata dagli Stati Uniti “ora aspettiamo la risposta israeliana”. Lo ha detto il ministro egiziano degli Esteri, Sameh Shoukry, citato da Al Qahera, aggiungendo che “l’attuale proposta di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e lo scambio di prigionieri e detenuti dovrebbero essere accettati”.

09:30 Tajani: “Disponibili a partecipare a missione Onu”

In Medioriente “lavoriamo per la pace e siamo disposti a partecipare a un’eventuale missione delle Nazioni Unite per formare un nuovo stato palestinese”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a Rtl 102.5, parlando di una possibile “missione delle Nazioni Unite a guida araba che possa dare vita a uno stato” palestinese “che riconosca Israele e a sua volta” venga riconosciuto da Tel Aviv. “Siamo pronti a riconoscere uno stato palestinese – ha spiegato Tajani – perché crediamo nell’obiettivo due popoli due stati ma questo potrà avvenire solo quando lo stato palestinese riconoscerà Israele e verrà a sua volta riconosciuto da Israele. Certamente non uno stato guidato da Hamas che è un’organizzazione terroristica”. L’Italia, ha proseguito, “sostiene il ruolo dell’Autorità nazionale palestinese”.

09:00 Idf, identificati resti di un giovane ritenuto ostaggio

Dolev Yehud, 35enne che si riteneva fosse tenuto in ostaggio da Hamas, è morto. Lo hanno annunciato le forze israeliane di difesa (Idf) affermando che i resti del giovane, trovati nel kibbutz Nir Oz dopo l’attacco del 7 ottobre, sono stati identificati. Lo riporta The Times of Israel. Nonostante non ci fossero indicazioni sulla presenza di Yehud nella Striscia di Gaza, il giovane era stato inserito da Israele nella lista dei presunti ostaggi di Hamas. Proprio i dubbi sull’effettiva prigionia di Yehud hanno portato le autorità a decidere di procedere con l’identificazione dei resti trovati nel kibbutz

08:45 Idf, intercettato razzo houthi diretto a Eilat

Le forze israeliane di difesa (Idf) affermano di aver intercettato e abbattuto, grazie al sistema Arrow, un razzo diretto verso la città meridionale israeliana di Eilat presumibilmente lanciato dai ribelli yemeniti houthi. Lo riporta The Times of israel. Durante l’attacco le sirene d’allarme hanno suonato nella città. Dall’inizio della guerra in Medioriente, ricorda Times of Israel, diversi razzi e droni sono stati lanciati dagli Houthi contro Eilat.

06:30 Media, 22 morti in differenti raid Israele a Gaza

E’ di 22 morti il bilancio dei nuovi raid isrealiana nella notte a Gaza. Secondo quanto riferisce Al Jazeera citando l’agenzia di stampa palestinese Wafa, almeno 12 persone sono state uccise, tra cui donne e bambini, negli attacchi notturni contro case situate nelle città di Khan Younis e Rafah, nel sud di Gaza. Tre bambini sono tra le 10 persone uccise quando due case sono state distrutte negli attacchi israeliani contro un quartiere a est di Khan Younis. In un altro attacco sempre a Khan Younis ha provocato la morte di due persone e molti feriti.Nella città di Rafah, anche un attacco nel quartiere saudita e nella zona di Oreiba, a nord della città, ha provocato vittime, ma non è ancora noto il numero dei morti e dei feriti. All’inizio della notte, due attacchi israeliani contro case nei campi profughi di Bureij e Nuseirat nel centro di Gaza hanno ucciso 10 persone.

06:15 Blinken chiama ministro Difesa israeliano Gallant

Il Segretario di Stato americano Antony J. Blinken ha avuto un colloquio telefonico oggi con il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant invitandolo ad accettare la proposta di raggiungere un cessate il fuoco pieno e completo a Gaza come parte di un accordo sugli ostaggi, garantire il rilascio di tutti gli ostaggi e aumentare l’assistenza umanitaria in tutta Gaza. Il Segretario ha elogiato la disponibilità di Israele a concludere un accordo e ha affermato che spetta ad Hamas accettarlo. Ha sottolineato che la proposta favorirebbe gli interessi di sicurezza a lungo termine di Israele, anche consentendo la possibilità di un’ulteriore integrazione nella regione. Blinkrn ha riaffermato l’impegno ferreo degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele.

06:00 Ong, raid Israele in Siria uccide 12 miliziani ad Aleppo

All’alba di lunedì Israele ha portato un attacco aereo contro miliziani siriani nei dintorni della città di Aleppo, in Siria. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, Ong con sede nel Regno Unito, sarebbero almeno 12 i morti tra i combattenti locali. L’agenzia di stampa statale Sana non ha confermato alcun bilancio specifico. Gli attacchi sarebbero avvenuti attorno al confine sud-orientale di Aleppo. “L’aggressione ha provocato numerosi martiri e alcune perdite materiali”, ha affermato Sana. Israele non ha riconosciuto immediatamente gli attacchi e lo fa raramente quando si tratta della Siria.Siria e Israele sono in guerra sin dalla fondazione di Israele nel 1948.

