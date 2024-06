Le immagini dello spettacolo pirotecnico sulla spiaggia di Arromanches

Spettacolo pirotecnico sulla spiaggia di Arromanches, in Normandia, Francia, in occasione delle commemorazioni del D-Day. Il 6 giugno 1944, 80 anni fa, le truppe alleate sbarcarono sulle coste transalpine per sfondare le difese della Germania nazista e liberare l’Europa occidentale. Sono molti i veterani della Seconda Guerra Mondiale che sono partiti dagli Stati Uniti per assistere alle cerimonie per l’80° anniversario.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata