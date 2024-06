Le immagini da Wertingen dove si sono rotti gli argini di due fiumi

Una forte alluvione ha colpito la Germania meridionale. In difficoltà la città di Wertingen dove si sono rotti gli argini di due fiumi. Le immagini mostrano strade e abitazioni allagate, è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. In totale sei distretti della Baviera hanno dichiarato lo stato di emergenza in attesa che arrivi una nuova ondata di piogge e temporali.

