Foto di archivio

La polizia ha riferito che il fatto potrebbe essere riconducibile a un "ambito familiare"

Cinque persone sono rimaste ferite in una sparatoria a Elipe, nella periferia della città tedesca di Hagen. Lo riferisce su X la polizia locale, aggiungendo che – stando a una prima ricostruzione – il fatto potrebbe essere riconducibile a un “ambito familiare”. Le forze dell’ordine sono sul posto “in forze” e l’area è stata transennata, mentre viene consigliato di evitare “la zona della sopraelevata”. La gestione dell’operazione è stata, intanto, assunta dalla polizia di Dortmund.

La persona che avrebbe aperto il fuoco sarebbe un 34enne, in fuga con l’arma del delitto. Lo riporta la Bild, aggiungendo che la sparatoria sarebbe iniziata in un appartamento e sarebbe poi proseguita all’interno del negozio di un parrucchiere. L’uomo avrebbe esploso dei colpi contro la moglie incinta.

La dinamica della sparatoria

Secondo la ricostruzione del quotidiano tedesco Bild tutto sarebbe iniziato in un appartamento al sesto piano di Hochstrasse. All’interno sarebbero partiti i primi colpi di pistola. In seguito l’uomo avrebbe raggiunto il piano superiore, sparando sei volte attraverso la porta chiusa a chiave di un altro appartamento e non provocando – in quel caso – nessun ferito. Sarebbe poi salito a bordo della sua Mercedes, avrebbe raggiunto un parrucchiere a due chilometri di distanza e avrebbe aperto nuovamente il fuoco all’interno, colpendo tre persone.

Cinque feriti: uno è grave

Sarebbero cinque le persone rimaste ferite, di cui una in pericolo di vita. Lo fa sapere il sito web della Bild, citando fonti della polizia. Al momento è in corso un’operazione nella zona di Selbecker Strasse, a circa tre chilometri dal luogo della sparatoria nel tentativo di fermare e bloccare l’assalitore. “Sospettiamo che l’autore del reato possa trovarsi in questa zona”, ha affermato un portavoce delle forze dell’ordine.

