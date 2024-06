Lo annuncia la premier ai giornalisti al ricevimento nei Giardini del Quirinale in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica

Al G7 in programma dal 13 al 15 giugno in Puglia ci sarà anche il presidente ucraino Volodimir Zelensky. Lo annuncia la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i cronisti nel corso del ricevimento nei Giardini del Quirinale in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. La premier ha poi spiegato che ci saranno “almeno 15” tra paesi invitati e organizzazioni internazionali. “Ci sono tutti”, ha quindi aggiunto ricordando anche la presenza del Papa.

