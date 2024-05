Il presidente egiziano al-Sisi: "Palestinesi non siano costretti a sfollare da Gaza"

Resta alta la tensione nella Striscia di Gaza e l’attenzione diplomatica sull’evoluzione del conflitto in Medioriente. IN AGGIORNAMENTO

08:30 Lavrov: “Gli Stati Uniti gettano benzina sul fuoco”

In Medioriente “gli americani continuano a parlare pubblicamente del loro impegno per una giusta soluzione al problema palestinese ma allo stesso tempo gettano benzina sul fuoco dello scontro armato”. Lo ha affermato in un’intervista a Ria Novosti il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov.

08:15 Media, 4 morti in raid Israele su campo profughi di Nuseirat

Quattro palestinesi sarebbero rimasti uccisi nel raid effettuato dalle forze armate israeliane sul campo profughi di Nuseirat nella Striscia di Gaza. Lo rende noto Al Jazeera citando suoi corrispondenti sul posto. Ci sarebbero anche almeno 14 feriti.

08:00 Idf, soldato morto in combattimenti a Gaza, 292 in totale

L’Idf ha reso noto che il sergente Yedidia Azogi, 21 anni della città di Rabva, militare della 101esima Brigata paracadutisti, è rimasto ucciso nel corso di combattimenti con i miliziani di Hamas nel nord di Gaza. Il totale dei soldati israeliani morti in guerra dal 7 ottobre sale a 292.

07:30 Wck sospende attività a Rafah per attacchi israeliani

L’ong World Central Kitchen (Wck) ha sospeso l’attività nella sua cucina principale a Rafah, nella Striscia di Gaza, a seguito degli “attacchi israeliani”. Lo ha riferito la stessa organizzazione in un post di martedì su Twitter aggiungendo di star trasferendo le cucine più a nord nella Strisca. “Di fronte alle operazioni israeliane a Rafah, innumerevoli famiglie sono costrette a fuggire ancora una volta. Gli attacchi in corso ci hanno costretto a sospendere il lavoro nella nostra cucina principale a Rafah e a trasferire molte delle nostre cucine comunitarie più a nord. La situazione è terribile, ma la squadra palestinese della Wck, tutta direttamente colpita dalla guerra, si presenta ogni giorno per sostenere i vicini bisognosi. Ieri abbiamo fornito quasi 100.000 pasti e questa settimana aumenteremo la capacità poiché 58 dei nostri camion umanitari sono entrati a Gaza da domenica”, si legge nel post.

06:45 al-Sisi: “Palestinesi non siano costretti a sfollare da Gaza”

Il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, ha invitato la comunità internazionale a garantire che i palestinesi non vengano sfollati da Gaza, mentre è ancora in corso il conflitto tra Israele e Hamas. Chiedo “alla comunità internazionale di fornire immediatamente assistenza umanitaria a lungo termine alla Striscia di Gaza, di porre fine all’assedio israeliano e di fermare qualsiasi tentativo di costringere i palestinesi a lasciare con la forza dalla loro terra”, ha detto al-Sisi in conferenza stampa al Forum di cooperazione tra Stati arabi e Cina a Pechino. Lo riporta Al Jazeera.

06:30 Missili israeliani contro sito Hezbollah in Siria, 6 morti

Un attacco con missili israeliani ha colpito un sito militare delle milizie di Hezbollah vicino all’area di Al-Furqals, nella zona di Homs, in Siria. Nell’attacco sono rimaste uccise sei persone. Stando a quanto riporta l’emittente Al-Hadath, 3 dei morti erano combattenti siriani appartenenti alle milizie di Hezbollah. Lo riporta l’Osservatorio siriano per i diritti umani. Il ministero della Difesa siriano ha inoltre riferito che in un altro bombardamento israeliano una ragazza è rimasta uccisa e altre 10 persone sono rimaste ferite nella città di Baniyas. Stando a quanto riportato, dall’inizio del 2024, Israele ha preso di mira il territorio siriano 43 volte, 32 delle quali via aerea e 12 via terra. Questi attacchi, viene riportato, hanno provocato il ferimento e la distruzione di circa 91 obiettivi, tra cui depositi di armi e munizioni, siti militari, centri e veicoli.

06:15 Xi, Cina solidale con Stati arabi

“La Cina è disposta a essere solidale con gli stati arabi, trasformando le relazioni sino-arabe in un modello per il mantenimento della pace e della stabilità nel mondo”. Lo ha affermato il presidente cinese, Xi Jinping, aprendo a Pechino il Forum di cooperazione tra Stati arabi e Cina. Lo riporta il Global Times. “In un mondo turbolento e instabile – aggiunge -, il rispetto reciproco è la via per una coesistenza armoniosa, mentre l’equità e la giustizia sono il fondamento per una sicurezza duratura”, aggiunge.

06:00 Xi, conferenza internazionale di pace su larga scala

“La guerra non può continuare in modo indefinito, la giustizia non può essere per sempre assente e la soluzione dei due Stati non può essere arbitrariamente compromessa. La Cina sostiene fermamente la creazione di uno Stato palestinese indipendente che goda di piena sovranità sulla base del confine del 1967 con Gerusalemme est come capitale. La Cina sostiene che la Palestina diventi uno stato membro a pieno titolo delle Nazioni Unite e sostiene conferenze di pace internazionali su larga scala, più autorevoli ed efficaci”. Lo ha affermato il presidente cinese, Xi Jinping, aprendo a Pechino il Forum di cooperazione tra Stati arabi e Cina. Lo riporta il Global Times.

Il leader cinese ha poi invitato gli Stati arabi ad approfondire la cooperazione in settori quali il commercio, l’energia pulita, l’esplorazione spaziale e l’assistenza sanitaria. Il vertice, a cui hanno partecipato capi di stato di Egitto, Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Tunisia, tra gli altri, si è concentrato sull’espansione dei legami commerciali della Cina e sulle preoccupazioni di sicurezza legate alla guerra tra Israele e Hamas.

