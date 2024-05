Rinviato ancora il ritorno alle apparizioni pubbliche

La principessa Kate non parteciperà alla parata militare conosciuta come Colonel’s Review, in programma per il prossimo 8 giugno a Londra. A confermarlo è Kensington Palace, che ha precisato che Kate è ancora in convalescenza dopo le cure per un cancro. Lo riporta il Telegraph. Rinviato dunque il ritorno alle apparizioni pubbliche per la principessa del Galles. Il cerimoniale militare, che si svolge il fine settimana prima del Trooping the Colour in cui si celebra il compleanno ufficiale del sovrano britannico, avrebbe visto la principessa fare il saluto come Colonnello in Capo delle Guardie Irlandesi. La sostituirà il tenente generale James Bucknall che svolgerà anche il ruolo di ufficiale ispettore al Trooping the Colour del mese prossimo per conto della Principessa.

