La principessa del Galles è sottoposta alle terapie per una non meglio precisata forma di cancro

Per il momento è escluso un ritorno agli impegni pubblici della principessa del Galles Kate Middleton, sottoposta alle terapie per una non meglio precisata forma di cancro. Lo ha fatto sapere un portavoce di Kensington Palace, citato da Newsweek. “Non si prevede che la principessa ritorni al lavoro finché la situazione non sarà approvata dal suo team medico“, ha affermato il portavoce. “La prima infanzia continuerà ad essere centrale nel suo lavoro pubblico”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata