La situazione è poi tornata sotto controllo

Un’esplosione di gas naturale ha causato danni ingenti a un edificio in Ohio, ferendo sette persone. Un video fornito da WOIO-TV mostra detriti che volano in aria. I vigili del fuoco hanno aiutato alcune persone a uscire dall’edificio, che ospita una banca al piano terra e alcuni appartamenti. Un post sui social media dell’Agenzia per la gestione delle emergenze della contea di Mahoning ha dichiarato che c’è stata un’esplosione di gas naturale e che la situazione è “sotto controllo”.

