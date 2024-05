Il governo svedese annuncia nuovo pacchetto di aiuti da 1,16 miliardi di euro a Kiev

IN AGGIORNAMENTO. La guerra in Ucraina giunge al giorno 826.

I 27 cercano l’accordo per avvio negoziati Ue entro giugno

Gli ambasciatori dell’Ue, riuniti nel Coreper, stanno discutendo dell’avvio dei negoziati di adesione Ue per l’Ucraina e la Moldova con l’obiettivo di convocare la prima conferenza intergovernativa entro fine giugno. “I quadri negoziali sono in discussione ormai da diverse settimane, non abbiamo ancora raggiunto un consenso, ma la presidenza belga ritiene che sia giunto il momento di portarlo a livello di ambasciatori per comprendere chiaramente la situazione questioni in sospeso e concordare la via da seguire”, spiega una fonte diplomatica Ue. “Se vogliamo tenere la prima conferenza intergovernativa prima della fine di giugno, come richiesto da quasi tutti in sala e nelle altre istituzioni, dobbiamo concordare le condizioni nei prossimi giorni”, precisa la fonte.

Svezia annuncia aiuti da 1,16 miliardi euro a Kiev

Il governo svedese ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina da 13 miliardi di corone (1,16 miliardi di euro). Lo riporta il quotidiano svedese Aftonbladet. Si tratta del sedicesimo, e più sostanzioso, pacchetto di aiuti stanziato da Stoccolma dall’inizio del conflitto tra Ucraina e Russia per un totale di 50 miliardi di corone (poco meno di 4,5 miliardi di euro).

Polonia: “Nessuna restrizione su uso nostre armi per colpire in Russia”

“La Polonia non applica alcuna restrizione all’uso delle armi polacche da parte degli ucraini“. Lo ha detto il viceministro della Difesa polacco Cezary Tomczyk, parlando alla radio Zet. “Continuiamo a trasferire armi in Ucraina”, ha aggiunto, sottolineando che “i Paesi occidentali dovrebbero eliminare le restrizioni” che vietano a Kiev di utilizzare armi occidentali per colpire obiettivi militari in Russia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata