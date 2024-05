Lo spettacolo del "solstizio di Manhattan": due volte all'anno il sole è in asse con il reticolo urbano

Torna il “Manhattanenge” a New York, il particolare fenomeno che avviene due volte all’anno in cui il sole al tramonto si allinea con la griglia stradale di Manhattan e scende sotto l’orizzonte incorniciato da un canyon di grattacieli. Il termine, coniato dall’astrofisico Neil deGrasse Tyson, è una crasi tra le parole Manhattan e Stonehenge, il sito neolitico inglese con le pietre allineate al sole durante i solstizi. Il fenomeno è uno dei preferiti dai fotografi e e dai cittadini, che si accalcano in strada per osservare questo tramonto unico. Il prossimo Manattanhenge è in programma il 12 luglio.

