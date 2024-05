Il discorso del premier davanti alla Knesset

Benjamin Netanyahu definisce un “tragico incidente” l’attacco israeliano a Rafah che ha provocato la morte di 45 persone. In un discorso davanti alla Knesset, il parlamento israeliano, il premier ha dichiarato che Israele sta indagando su quanto accaduto: “A Rafah abbiamo già evacuato circa un milione di residenti non coinvolti e nonostante i nostri sforzi per non colpire i civili, purtroppo ieri sera si è verificato un tragico incidente”, ha dichiarato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata