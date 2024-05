Il presidente francese nella capitale tedesca con la première dame

È iniziata la visita di Stato di Emmanuel Macron in Germania, la prima di un presidente francese in 24 anni. Il viaggio avrebbe dovuto svolgersi lo scorso luglio, ma è stata rinviato all’ultimo momento per i disordini esplosi in Francia dopo l’uccisione a Nanterre del 17enne Nahel da parte della polizia. Macron si è recato più volte in Germania per coordinare le posizioni di Parigi e Berlino nell’Unione europea, ma questa è la prima visita di Stato ufficiale dopo quella di Jaques Chirac del 2000. Il leader dell’Eliseo sarà ospitato, insieme alla première dame Brigitte Macron, dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, che ha un ruolo prevalentemente cerimoniale. Prevista una cena di Stato a Palazzo Bellevue, residenza ufficiale di Steinmeier. Lunedì 27 maggio i due capi di Stato si recheranno a a Dresda, dove è previsto un discorso di Macron, e poi a Muenster, nella Germania occidentale. In seguito Macron, il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e i ministri dei due Paesi si vedranno vicino a Berlino.

