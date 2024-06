Decine di imbarcazioni hanno sfilato sul fiume che attraversa la capitale francese

Al via a Parigi le prove generali per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi: decine di imbarcazioni hanno sfilato sulla Senna. La manifestazione sportiva avrà inizio nella capitale francese tra 39 giorni.

In totale 205 delegazioni su oltre 80 imbarcazioni percorreranno il fiume da est a ovest, da un ponte all’altro, per sei chilometri dal Pont d’Austerlitz al Pont d’Iéna.

La grandiosa cerimonia di apertura delle Olimpiadi durerà quasi quattro ore. A maggio, il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso cautela quando ha annunciato l’evento all’aperto al quale dovrebbero partecipare 100 leader mondiali che assisterebbero alla cerimonia sugli argini del fiume. La cerimonia potrebbe, infatti, essere spostata allo Stade de France, lo stadio nazionale, se la minaccia alla sicurezza fosse ritenuta troppo alta.

Nonostante le preoccupazioni per la sicurezza, Thierry Reboul, direttore esecutivo per le celebrazioni olimpiche ha confermato che le autorità si stanno ancora preparando per l’eccezionale evento e che al momento non si stanno valutando, al momento, alternative al percorso sulla Senna. Ci sarà un’ultima prova prima della cerimonia ufficiale.

