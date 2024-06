A Bruxelles i negoziati per le nuove istituzioni europee con la premier Meloni alla ricerca di un commissario 'di peso'

Una settimana dopo le elezioni europee, prende il via a Bruxelles la partita per le posizioni di vertice nelle nuove istituzioni dell’Ue e per la costruzione della nuova Commissione Europea. Oggi nella capitale belga c’è il vertice del Ppe (Partito popolare europeo), che è stato quello che ha ricevuto più voti alle Europee, mentre in serata la premier Meloni è a un summit informale dei capi di Stato e di governo dei 27. L’ipotesi per la Commissione è una riconferma di Ursula von der Leyen (Ppe) alla presidenza, mentre l’Italia è alla ricerca di un commissario definito “di peso”. Ecco tutti gli aggiornamenti sui negoziati in diretta.

IN AGGIORNAMENTO

14:38 Cipro: “Sì a von der Leyen chiaro, concludere nomine entro luglio”

“L’esito delle elezioni è chiaro, dobbiamo muoverci immediatamente e spero che entro luglio finiremo tutto. Spero che oggi avremo un primo accordo, non può essere ufficiale, essendo un incontro informale ma la cosa importante è finire entro luglio. Abbiamo una sessione a luglio al Parlamento europeo (dal 16 al 19) e dobbiamo finire per quella sessione”. Lo ha detto il presidente di Cipro, Nikos Christodoulidis, al suo arrivo al vertice del Ppe a Bruxelles. “L’esito delle elezioni è chiaro, quindi anche il nome del presidente è chiaro”, ha aggiunto rispondendo a chi chiedeva se fosse von der Leyen. “È molto importante concludere il processo parlamentare entro luglio”, ha ribadito.

14:15 Tusk: “Non c’è bisogno di Meloni, basta maggioranza tradizionale”

Al suo arrivo al vertice del Ppe, il premier polacco Donald Tusk ha risposto così a una domanda sulla possibilità di allargare ai Conservatori Europei (gruppo di cui è leader la premier Giorgia Meloni) la maggioranza a sostegno di Ursula von der Leyen per presidente della Commissione Europea. “Non è il mio ruolo convincere Giorgia Meloni. Se ho capito bene ora abbiamo una maggioranza nel Parlamento composta dai partiti orientati al centro, come i socialdemocratici, il Ppe, i liberali. Penso che sia più che sufficiente per organizzare l’intero nuovo panorama, inclusa l’elezione del Presidente della Commissione”, ha affermato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata