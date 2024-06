Lo scorso anno il leader di Pyongyang si era recato a Mosca

Il presidente russo, Vladimir Putin, si recherà in visita di Stato in Corea del Nord il 18 e 19 giugno. Lo riferisce il Cremlino, aggiungendo che a seguire Putin andrà in visita di Stato in Vietnam, il 19 e 20 giugno.

L’ultima visita di Stato di Putin in Corea del Nord risale al 2000, quando incontrò a Pyongyang l’allora leader nordcoreano Kim Jong Il. Lo scorso autunno l’attuale leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, si era recato in visita in Russia, dal 12 al 17 settembre.

Kim aveva in quell’occasione invitato Putin a recarsi in Corea del Nord: Putin ha accettato con gratitudine l’invito, ha riferito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Precedentemente Kim Jong-un si era recato a Vladivostok ad aprile del 2019: si era tenuto allora il primo incontro fra i due leader.

