I leader dell'esercito hanno avvertito che maggio sarà il periodo più difficile, dopo l'apertura di un nuovo fronte nel nord-est

L’Ucraina cerca di opporsi all’avanzata delle truppe russe in direzione Chasiv Yar. Nelle immagini gli uomini della Brigata d’assalto Liut della Polizia nazionale ucraina che stanno provando ad arginare i carri armati di Mosca. I leader ucraini hanno avvertito che maggio sarà il periodo più difficile, dopo che la Russia ha aperto un nuovo fronte nel nord-est, estendendo ulteriormente le forze ucraine lungo la linea del fronte di 1.000 chilometri. “Chasiv Yar è una zona molto importante, che può essere una testa di ponte per il nemico per ulteriori azioni su Kramatorsk“, ha detto “Agat”, il vice capo della brigata Liut.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata