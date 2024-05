Durante la Fleet Week, tradizione annuale per celebrare la Marina

I sommozzatori della Marina degli Stati Uniti hanno allestito una vasca d’acqua a Times Square, a New York, per giocare a tris sott’acqua con adulti e bambini e posare per le foto durante la Fleet Week. La settimana della flotta è la tradizione annuale che ha luogo a fine maggio nella Grande Mela e che celebra la U.S. Navy.

