Il tradizionale appuntamento nell'iconica piazza della Grande Mela

Migliaia di persone si sono radunate a Times Square, a New York, per celebrare il Capodanno, in quello che è un tradizionale appuntamento nell’iconica piazza della Grande Mela. Luci e coriandoli hanno inondato la notte che segna il passaggio dal vecchio al nuovo anno. Un chiaro messaggio di speranza, anche se i conflitti in corso nel mondo hanno attenuato le celebrazioni e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza in tutto il mondo.

