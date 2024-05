I manifestanti dicono di essere "stufi" di ritardi, sovraffollamenti e mancanza di sicurezza

Il collettivo “Dignitat a les Vies” ha manifestato davanti alla stazione di Sants a Barcellona per chiedere miglioramenti nel servizio ferroviario dei pendolari. È stata organizzata anche una partita a tombola per mettere in palio uno sgabello, come gesto ironico nei confronti delle ore che gli utenti devono trascorrere in piedi sul treno. I manifestanti riferiscono di essere “stufi” di subire ritardi, sovraffollamento o mancanza di sicurezza nei loro spostamenti quotidiani al lavoro o nelle scuole.

