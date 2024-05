Sono stati trasferiti in un altro fiume dell'Amazzonia

Due delfini rosa – una madre e il suo piccolo di sette mesi – che erano rimasti intrappolati in un fiume della città boliviana di Cochabamba, sono stati salvati e trasferiti in un altro fiume dell’Amazzonia. I due delfini rosa sono stati liberati da un gruppo di biologi, ambientalisti e autorità dopo un’operazione durata diverse ore. Gli esperti li hanno catturati con delle reti e li hanno trasportati in camion fino al fiume Isiboro, nella vicina regione amazzonica di Beni.

