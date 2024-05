Cartone animato nato in Giappone e popolare in tutto il mondo

A Hong Kong è scattata la Doraemon mania. Il celebre gatto blu del cartone animato giapponese per anni ha conquistato i bambini (e non solo) di tutto il mondo. Nella ex colonia britannica viene celebrato con decine di modelli sparsi per la città, inclusa una versione gigante gonfiabile. Sabato sera è previsto uno spettacolo di droni

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata