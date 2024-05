Diversi abitanti hanno denunciato furti di cibo

Nell’area urbana di Lopburi, in Thailandia, le autorità hanno attuato un piano per arginare le incursioni in città delle scimmie, diventate sempre più frequenti e più aggressive. I primati sono stati attirati in grandi gabbie con frutta e altri alimenti per essere poi presi in custodia, puliti e numerati per tenerli monitorati. Diversi abitanti hanno denunciato aggressioni e furti di cibo da parte delle scimmie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata