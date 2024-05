Un possibile sovraccarico sulla terrazza sarebbe la causa del cedimento. Al momento non risultano italiani coinvolti

Almeno quattro persone sono morte e una trentina rimaste ferite, una delle quali in modo grave, dopo il crollo in un ristorante a Playa de Palma, il Medusa Beach Club a Palma di Maiorca. Sul posto sono accorse squadre di emergenza di vigili del fuoco, ambulanze e polizia. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 20:30. Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini.

Stando a quanto riporta la televisione pubblica delle isole Baleari, IB3, al ristorante Medusa Beach Club a Palma di Maiorca, alcune persone stavano ballando sulla terrazza, poi crollata sul piano sottostante. Immediati gli interventi dei servizi di emergenza sul posto.

Al momento non risultano italiani coinvolti

La Farnesina è in contatto con il consolato generale di Barcellona e con il console Onorario a Maiorca e al momento, a quanto si apprende, non risultano conferme di italiani coinvolti nel crollo di un ristorante a Maiorca. Sull’isola spagnola quattro persone sono morte e una trentina sono rimaste ferite.

Ipotesi sovraccarico terrazza

Un possibile sovraccarico sulla terrazza sarebbe la causa del crollo di un ristorante, il ‘Medusa Beach Club’, a Palma di Maiorca, in Spagna. Lo ha spiegato il capo dei vigili del fuoco di Palma, Eder García, secondo quanto riporta ‘El Mundo’.

Il bilancio aggiornato è di quattro morti, tre donne e un uomo, e di 16 feriti, 7 dei quali in condizioni molto gravi e 9 gravi, stando ai dati del centro coordinamento di emergenze 112. A proposito della dinamica, secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, sembra che la terrazza al primo piano sia venuta giù, probabilmente per il peso eccessivo, di tre o quattro metri e sia caduta su una volta, che ha anch’essa ceduto. Più in basso, nel seminterrato, si trovava la zona dei commensali, dove è stato ritrovato il maggior numero di vittime.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata