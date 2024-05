Secondo il leader ungherese è "improbabile" che il Cremlino attacchi un paese della Nato

“Le dichiarazioni di politici e giornalisti occidentali indicano che l’Europa si sta preparando per una guerra con la Russia“. Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban a Radio Kossuth.

“Penso che ciò che accade oggi a Bruxelles e a Washington , ma più a Bruxelles che a Washington, sia una sorta di preparazione del sentimento per una guerra mondiale, un possibile conflitto diretto – ha dichiarato – possiamo tranquillamente dire che sono in corso i preparativi per l’entrata in guerra dell’Europa”. Secondo Orban è “improbabile” che la Russia attacchi un paese della Nato e che parlare di “minaccia russa” è una manovra dell’Occidente per prepararsi all’entrata in guerra.

