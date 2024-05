Le immagini da un esclusivo bar della cittadina di Kampen

Polemiche e indignazione in Germania per un video, diventato subito virale sui social media, in cui un gruppo di giovani ‘vip’ tedeschi intona cori contro gli stranieri e accenna dei saluti romani e imitazioni di Hitler in un rinomato locale dell’esclusiva isola di Sylt nel Mare del Nord. I media tedeschi parlano di “scandalo nazista” e “scene disgustose” nell’isola dei “ricchi e famosi”.

Nell’elegante cittadina di Kampen, il gruppo di giovani si è filmato nel bar delle celebrità ‘Pony’ mentre intonava il coro “Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!” (“La Germania per i tedeschi, fuori gli stranieri!”) sulle note della famosa hit ‘L’amour Toujours’ del dj italiano Gigi D’Agostino. Negli ultimi mesi, la canzone è stata spesso usata dai gruppi neonazisti per adattarla a slogan xenofobi.

Le immagini mostrano anche un uomo in camicia bianca che, ridendo, si porta due dita alle labbra, imitando i ‘baffetti’ di Hitler e poi accenna un saluto romano. Il video si interrompe dopo 14 secondi, ma nessuno degli altri presenti sembra essere infastidito dalla scena. L’episodio, riporta Bild, è accaduto durante l’apertura della stagione per la festa di Pentecoste nella Strönwai Strasse, meglio conosciuta come il ‘Whisky Mile’ (‘Il miglio del whisky’) dove si trovano ville di lusso, boutique esclusive e i locali dei vip come il ‘Pony’, tra i più noti ritrovi dei ‘rich kids’ tedeschi. Qui festeggiano regolarmente i figli delle star televisive, degli artisti e dei più importanti uomini d’affari di Germania. Entrare al ‘Pony’ costa intorno ai 150 euro – bevande escluse.

