La celebrazione nel cortile dell'edificio colpito dai raid Idf

Palestinesi pregano fuori da una moschea di Khan Younis, nel sud di Gaza, distrutta in un raid israeliano. I fedeli hanno portato i tappeti recitando le preghiere nel cortile dell’edificio. Lo stato ebraico ha più volte denunciato l’uso da parte dei gruppi armati di ospedali, scuole e moschee come basi terroristiche e ha più volte colpito edifici pubblici nella guerra contro Hamas nella Striscia, iniziata come reazione agli attacchi terroristici del 7 ottobre scorso in Israele.

