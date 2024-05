Lo scatto della Presidente della Bce con Yellen, Georgieva, Freeland e Whyte

La Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, dopo aver salutato ed essersi intrattenuta in una breve conversazione col Ministro delle Finanze, Giancarlo Giorgetti e il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, ha chiesto ai numerosi fotoreporter presenti all’incontro di poter fare una foto solo con le colleghe donne.

Con lei, negli scatti in cui spicca il colore di tre abiti in total red, si sono messe in posa Kristalina Georgieva, managing director del Fondo Monetario Internazionale, Janet Yellen, Segratario del Tesoro degli Stati Uniti, Chrystia Freeland, Ministro delle Finanze del Canada e Lindsey Whyte, numero due del Cancelliere e dello Scacchiere del Regno Unito.

