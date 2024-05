L'esercito di Kiev sta cercando di contrastare l'avanzata di Mosca

È di almeno 6 civili morti e 16 feriti in Ucraina il bilancio dei missili russi caduti su Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, nel nordest del Paese. Lo ha riferito il governatore regionale, Oleh Syniehubov. Quindici esplosioni sono risuonate nella città di circa un milione di abitanti per via dei missili S-300. L’esercito di Kiev sta lottando nella regione di Kharkiv per tenere a bada un’intensa offensiva da parte delle forze del Cremlino, più grandi e meglio equipaggiate. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito l’attacco “estremamente crudele” e ha espresso la sua rinnovata frustrazione per non aver ottenuto dai partner occidentali un numero sufficiente di sistemi di difesa aerea per prevenire i bombardamenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata