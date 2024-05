L'annuncio nel giorno in cui i dati hanno mostrato un calo dell'inflazione al 2,3%. Favorito il laburista Keir Starmer

Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha indetto elezioni anticipate nel Regno Unito per il prossimo 4 luglio. “Ora è il momento per la Gran Bretagna di scegliere il proprio futuro”, ha dichiarato Sunak. L’annuncio è arrivato nel giorno cui i dati ufficiali hanno mostrato che l’inflazione nel Regno Unito è scesa bruscamente al 2,3%, il livello più basso in quasi tre anni. Il calo di aprile segna il più grande progresso finora compiuto rispetto ai cinque impegni presi da Sunak nel gennaio 2023, tra cui il dimezzamento dell’inflazione, che era salita oltre l’11% alla fine del 2022.”Oggi è un momento importante per l’economia: l’inflazione è tornata alla normalità”, ha dichiarato Sunak. “Ci aspettano giorni più luminosi, ma solo se ci atteniamo al piano per migliorare la sicurezza economica e le opportunità per tutti”. Gli elettori del Regno Unito sceglieranno tutti i 650 membri della Camera dei Comuni per un mandato fino a cinque anni. Il partito che otterrà la maggioranza nei Comuni, da solo o in coalizione, formerà il prossimo governo e il suo leader sarà il primo ministro. Il leader laburista Keir Starmer è l’attuale favorito.

Conservatori in carica dal 2010

La Gran Bretagna deve tenere le elezioni nazionali entro il gennaio 2025 e Sunak aveva già ripetutamente affermato che si sarebbero tenute nella seconda parte del 2024. Il partito conservatore di Sunak è in carica dal 2010 e i sondaggi indicano che è molto indietro rispetto al partito laburista. Sunak è il terzo primo ministro conservatore dalle ultime elezioni del 2019. È entrato in carica attraverso una selezione di partito nell’ottobre del 2022 dopo i turbolenti mandati di Boris Johnson, affondato da scandali etici, e Liz Truss, che ha causato turbolenze economiche con tagli alle tasse non finanziati da coperture. Sunak è riuscito a stabilizzare l’economia, ma senza aumentare la popolarità dei conservatori presso l’opinione pubblica.

