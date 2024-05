Diversi feriti, case e aziende distrutte

Potenti tempeste si sono abbattute sul Midwest degli Stati Uniti generando diversi tornado: il più devastante si è abbattuto su Greenfield, una piccola città dell’Iowa lasciando un paesaggio desolante. Case e aziende distrutte, alberi abbattuti, auto danneggiate e detriti.

Segnalati diversi feriti ma il bilancio non è ancora noto alle autorità locali. Le tempeste hanno colpito in precedenza gran parte del Nebraska e in Iowa hanno generato tornado che hanno fatto crollare diverse turbine eoliche di 250 metri. Le tempeste hanno fatto seguito a giorni di clima estremo che hanno devastato gran parte della parte centrale del Paese.

