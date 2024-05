Una delle ultime immagini di Gaza trasmesse dal feed di AP prima del sequestro delle attrezzature

Bloccata la trasmissione in diretta della panoramica sul nord di Gaza, di cui beneficiavano migliaia di media in tutto il mondo

La denuncia di Associated Press: funzionari di Israele hanno sequestrato una telecamera e altre apparecchiature di trasmissione dell’agenzia di stampa internazionale nel sud del Paese, accusando AP di aver violato la nuova legge sui media che ha portato allo stop delle trasmissioni di Al Jazeera nello Stato ebraico. Il canale satellitare del Qatar è infatti uno dei migliaia di clienti che ricevono i video in diretta dell’AP e da altre organizzazioni giornalistiche. “L’Associated Press critica con la massima fermezza le azioni del governo israeliano volte a bloccare la nostra trasmissione in diretta, che da tempo mostra una vista su Gaza, e a sequestrare le attrezzature dell’AP”, ha dichiarato Lauren Easton, vicepresidente delle comunicazioni aziendali dell’Associated Press. “L’interruzione non è dovuta al contenuto della trasmissione, ma piuttosto a un uso abusivo da parte del governo israeliano della nuova legge sulle emittenti straniere. Esortiamo le autorità israeliane a restituire le nostre attrezzature e a permetterci di ripristinare immediatamente il nostro collegamento in diretta, in modo da poter continuare a fornire questo importante contributo a migliaia di media in tutto il mondo”.

Il sequestro

I funzionari del ministero delle Comunicazioni sono arrivati alla sede dell’AP nella città meridionale di Sderot martedì pomeriggio e hanno sequestrato l’attrezzatura. Hanno consegnato all’AP un documento, firmato dal Ministro delle Comunicazioni Shlomo Karhi, in cui si affermava che l’agenzia stava violando la nuova legge sulle emittenti straniere del Paese. Poco prima del sequestro, l’AP stava trasmettendo immagini del nord di Gaza. L’AP rispetta le regole di censura militare israeliane, che vietano la trasmissione di dettagli come i movimenti delle truppe che potrebbero mettere in pericolo i soldati. Le riprese in diretta mostravano del fumo che si alzava sul territorio. Il sequestro ha fatto seguito a un ordine verbale dello scorso giovedì di cessare la trasmissione in diretta, che l’organizzazione giornalistica ha rifiutato di eseguire.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata