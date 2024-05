Annunciati a New York i riconoscimenti del 2024 per l’eccellenza nell'informazione Usa. Premiati anche ProPublica, New Yorker e Reuters

Assegnati i premi Pulitzer del 2024, famosi soprattutto per il giornalismo. Il premio Pulitzer fu istituito nel 1917 in memoria del giornalista Joseph Pulitzer e oggi l’assegnazione dei premi è curata dalla Columbia University di New York. I riconoscimenti sono andati al New York Times, al Washington Post, all’Ap e ad altri media. L’Associated Press ha vinto il premio per la fotografia per la copertura della migrazione globale attraverso l’America Latina verso gli Stati Uniti, Il New York Times e il Washington Post hanno vinto tre premi Pulitzer ciascuno per il loro lavoro nel 2023. Il Times e l’agenzia Reuters hanno vinto un Pulitzer ciascuno per la loro copertura dell’attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre e delle sue conseguenze. Lo staff del New York Times ha vinto per la sua “copertura ampia e rivelatrice” dell’attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre, per le carenze di intelligence di Israele e per la risposta del Paese a Gaza.

Il premio arriva anche se il Times ha affrontato alcune polemiche sulla sua copertura; il mese scorso un gruppo di professori di giornalismo ha chiesto al New York Times di affrontare le questioni relative a un’indagine sulla violenza di genere durante l’attacco di Hamas a Israele. Il prestigioso premio Pulitzer per il servizio pubblico è andato a ProPublica per il reportage che ha “bucato lo spesso muro di segretezza” intorno alla Corte Suprema degli Stati Uniti per mostrare come miliardi di dollari siano stati spesi. I Pulitzer hanno anche assegnato citazioni speciali a giornalisti e scrittori che hanno coperto la guerra a Gaza e al defunto critico hip-hop Greg Tate. I Pulitzer hanno premiato il meglio del giornalismo del 2023 in 15 categorie, oltre a otto categorie artistiche incentrate su libri, musica e teatro.

Lo staff del Washington Post ha vinto il premio per il reportage nazionale per il suo “sobrio esame” del fucile semiautomatico AR-15, corredato da alcune foto strazianti.”Eravamo ansiosi di trovare un modo per coprire la questione in modo diverso e cambiare la conversazione sulle sparatorie di massa”, ha dichiarato Peter Walstein, senior national enterprise editor del Post.David E. Hoffman del Post ha vinto per la scrittura editoriale per una serie “avvincente e ben studiata” su come i regimi autoritari reprimono il dissenso nell’era digitale. Il terzo premio è andato al collaboratore Vladimir Kara-Murza, per i commenti scritti dalla cella di una prigione russa. La rivista The New Yorker ha vinto due Pulitzer. Sarah Stillman ha vinto per il reportage esplicativo per il suo servizio sull’affidamento del sistema legale alle accuse di omicidio. Il collaboratore Medar de la Cruz ha vinto per il reportage illustrato e il commento per la sua storia che umanizza i detenuti del carcere di Rikers Island a New York. Lo staff di Lookout Santa Cruz, in California, ha vinto nella categoria “breaking news” per quella che il comitato del premio ha definito “un’agile copertura comunitaria” delle inondazioni e degli smottamenti. Sul suo sito web lunedì, Lookout Santa Cruz ha dichiarato di aver reso gratuito il servizio in un momento di crisi per la comunità e di aver utilizzato gli SMS per raggiungere le persone senza corrente.

I Pulitzers hanno assegnato un secondo premio per il reportage nazionale allo staff della Reuters per una serie “che ha aperto gli occhi” che ha indagato sulle attività automobilistiche e aerospaziali di Elon Musk. Per il reportage locale, Sarah Conway del City Bureau e Trina Reynolds-Tyler dell’Invisible Institute hanno vinto per una serie investigativa sulle ragazze e le donne nere scomparse a Chicago, che ha mostrato come il razzismo e la polizia abbiano contribuito al problema. Il Pulitzer per la critica è andato a Justin Chang del Los Angeles Times per la copertura evocativa e di genere dei film. Il secondo encomio speciale del Pulitzer è andato al defunto critico hip-hop Greg Tate. I premi sono gestiti dalla Columbia University di New York, anch’essa balzata agli onori della cronaca per le manifestazioni studentesche contro la guerra a Gaza. La commissione del Pulitzer si è riunita fuori dalla Columbia lo scorso fine settimana per deliberare sui vincitori. I Pulitzer hanno annunciato che cinque dei 45 finalisti di quest’anno hanno utilizzato l’intelligenza artificiale nella ricerca e nella redazione dei loro articoli. È stata la prima volta che la commissione ha richiesto ai candidati al premio di rivelare l’uso dell’intelligenza artificiale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata