Il ministro della Difesa dello Stato ebraico: "Il parallelo con Hamas è spregevole e ripugnante"

Le prime parole del ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, dopo la richiesta da parte del procuratore capo presso la Corte Penale Internazionale dell’Aia di un mandato d’arresto nei suoi confronti (oltre che del premier Benjamin Netanyahu e di tre leader di Hamas) per crimini di guerra e crimini contro l’umanità. “Lo Stato di Israele non è parte” della Cpi “e non ne riconosce l’autorità“, ha detto Gallant secondo quanto riportano i media israeliani. “Il parallelo tra l’organizzazione terroristica Hamas e lo Stato di Israele è spregevole e ripugnante“, ha aggiunto.

