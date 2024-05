Il presidente americano alla cerimonia di consegna dei diplomi di laurea al Morehouse College di Atlanta

Il presidente americano Joe Biden, nel suo discorso alla cerimonia di consegna dei diplomi di laurea al Morehouse College di Atlanta, in Georgia, ha detto agli studenti che ha sentito le loro voci di protesta per la guerra tra Israele e Hamas. “Sostengo la protesta pacifica e non violenta”, ha detto ai giovani, “le vostre voci devono essere ascoltate, e vi assicuro che le sento”.

